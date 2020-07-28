Париж, , 16:22 — REGNUM В сети появился релизный трейлер тактической игры Othercide. Его опубликовали 28 июля на YouTube-канале издательства Focus Home Interactive.

Релиз Othercide уже состоялся. Игра доступна на PC, PS4 и Xbox One.

В Othercide геймеры возглавят армию Дочерей — отголосков души величайшего воина всех времён. Вместе им предстоит сражаться с опасными противниками, делать непростой моральный выбор и, в случае необходимости, жертвовать своими товарищами.

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