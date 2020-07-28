Майкоп, , 17:15 — REGNUM Мечети в городе Адыгейске и ауле Кошехабль в Адыгее вновь закрылись из-за роста в этих населенных пунктах числа заразившихся коронавирусом нового типа. Данное решение будет действовать до особого распоряжения, сообщили ИА REGNUM 28 июля в пресс-службе духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края.

Напомним, мечети Адыгеи, закрывшиеся с 17 апреля из-за пандемии COVID-19, возобновили работу с 20 июля. При их посещении прихожане должны надевать маски и перчатки, соблюдать расстояние не менее 1,5 м друг от друга, им также запрещено пожимать руки и обнимать других прихожан. При этом пятничные коллективные молитвы (джума-намаз) в республике все еще не проводятся.

По информации минздрава Адыгеи, к 10:00 28 июля в республике зарегистрировано 2679 случаев заражения коронавирусом (по данным федерального оперативного штаба — 2642). В Адыгейске выявлено 224 носителя инфекции, в Кошехабльском районе — 135.