Москва, , 16:19 — REGNUM Новая вспышка инфекции во Вьетнаме может указывать на мутацию SARS-CoV-2, которая сделала вирус более агрессивным. Об этом 28 июля заявил президент национального проекта «Здоровье нации», доктор медицинских наук Дмитрий Еделев на телеканале «Россия 24».

«Примерно две или три недели тому назад была построена математическая модель вируса, которая доказала, что вирус в агрессивной форме может повысить свою вирулентность, повысить агрессивность в восемь раз», — заявил Еделев.

«Если вирус пойдёт по пути повышения агрессивности, мы столкнёмся со второй волной этого вируса гораздо более опасной, чем первая», — отметил он.

Сейчас Вьетнам говорит о новом штамме.

«Это связано с тем, что порядка 50% больных требуют реанимационных мероприятий — это в 10 раз больше, чем нынешний вирус. Нынешний вирус усреднённо требует всего 5% реанимационных мероприятий. Данный новый вирус требует порядка 50%. Поэтому Вьетнам сегодня говорит о новом штамме, гораздо более агрессивном», — указал Еделев.

Накануне власти Вьетнама объявили о вспышке эпидемии новой, более агрессивной разновидности коронавируса, чем COVID-19. В приморском городе Дананге и ближайших провинциях заражены уже более 400 человек, при этом течение болезни значительно быстрее переходит в тяжелую стадию.