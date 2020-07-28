Ирвайн, США, , 16:13 — REGNUM Blizzard Entertainment поделилась статистикой игроков за время альфа-тестирования WoW: Shadowlands. Об этом 28 июня сообщает «Игромания».

За время тестирования самым популярным классом персонажа стал воин, а самым опасным подземельем — «Та сторона» в Арденвельде. При этом за прошедшие месяцы персонажи тестировщиков погибли больше 80 тыс. раз.

Напомним, Shadowlands — это новое дополнение для многопользовательской ролевой игры World of Warcraft. По сюжету геймеры отправятся в загробный мир, чтобы сразиться с Сильваной Ветрокрылой.

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