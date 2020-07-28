Париж, , 16:10 — REGNUM В столице Франции в июле выпало всего 8,5 миллиметров осадков против привычных 62,3 миллиметров осадков, передает BFM TV.

По данным парижской метеостанции, с начала июля в регионе выпало всего 8,5 миллиметров осадков, что почти в семь раз меньше нормы.

Июль 2020 года в Париже может стать самым сухим месяцем июля за более чем 70 лет, точнее с 1949 года, когда в Париже выпало всего 6,2 миллиметров осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным метеорологической службы Франции (Météo France), в некоторых регионах страны ожидаются климатические рекорды.

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