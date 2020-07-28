Лос-Анджелес, США, , 16:08 — REGNUM В сети появилась запись, демонстрирующая способности нового агента в игре Valorant. Её опубликовали 28 июля на Twitter-странице Valorant Leaks.

https://twitter.com/ValorLeaks/status/1287904169060335616

Агент по имени Killjoy сможет устанавливать на земле турели и смертоносные ловушки. Помимо этого, одной из его способностей станет бросок плазменной гранаты.

Напомним, Valorant — это многопользовательский тактический шутер от компании Riot Games. Его релиз состоялся в июне 2020 года.

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