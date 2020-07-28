Ростов-на-Дону, , 16:06 — REGNUM В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за высокой вероятности разгула стихии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ 28 июля.

Так, синоптики предупреждают о том, что до конца суток 28 июля, а также ночью и утром 29 июля на Дону пройдут сильные дожди, грозовые ливни с градом. При этом ветер усилится до 20−23 метров в секунду.

ИА REGNUM напоминает, что Ростов-на-Дону из-за сильнейшего ливня 17 июля оказался на грани ЧС. Ликвидация последствий разгула стихии продолжается.

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