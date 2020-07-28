Казань, , 16:24 — REGNUM В Татарии за прошедшую неделю, с 20 по 26 июля, выявлено 123 домашних очага коронавирусной инфекции, в трудовых коллективах — девять. Под наблюдением врачей остаются 1022 человека. Об этом рассказала заместитель главного санитарного врача по РТ Любовь Авдонина.

Темп прироста новых случаев заболевания фиксируется на уровне 0,6, при этом коэффициент распространения инфекции составляет 0,9. С момента наблюдения в общей структуре заболеваемости 5% приходится на завозные случаи (276 человек). Из них 215 заболели в других регионах страны, 61 человек привез вирус из-за границы. За минувшую неделю к завозным случаям заражения коронавирусом отнесли 11 эпизодов.

Контактным путем с начала пандемии заразились 3154 человека (57%), неустановленный источник инфицирования у 2071 пациента (37% от общего количества больных). Самое большое количество зараженных зарегистрировано в возрасте от 40 до 64 лет — 2623 человека (около 48%), несовершеннолетних — 5%, граждан старше 65 лет — 927 человек (17%).

Без какой-либо симптоматики заболевание перенесли 1786 человек, внебольничная пневмония зарегистрирована у 1582 пациентов, с признаками ОРВИ заболевание протекало у 2133 человек.

С тяжелой формой болезни врачи столкнулись в 157 случаях, сейчас в стационарах лечится 501 пациент, из них на вентиляции легких находятся 41 человек.

Несмотря на снятие ряда ограничений, жителей республики призывают соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии по состоянию на 28 июля заражены новой коронавирусной инфекцией 5501 человек.

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