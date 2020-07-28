Токио, , 16:04 — REGNUM За ближайшие пять лет Sony планирует поставить в магазины около 120 млн копий консоли PlayStation 5. Об этом 27 июля сообщило издание Digitimes.

Указанное число почти в два раза превышает аналогичный показатель у Xbox Series X. При этом за весь цикл своего существования (семь лет) поставки консоли PS4 достигли 110 млн копий.

Напомним, выход консолей нового поколения ожидается в декабре 2020 года. Даже примерные цены на PS5 и Xbox Series X пока не сообщаются.

Читайте ранее в этом сюжете: Авторы Warhammer: Vermintide 2 продолжат поддерживать игру новым контентом

Читайте развитие сюжета: Благодаря утечке стали известны способности нового агента Valorant