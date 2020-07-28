Токио, 28 июля 2020, 16:04 — REGNUM За ближайшие пять лет Sony планирует поставить в магазины около 120 млн копий консоли PlayStation 5. Об этом 27 июля сообщило издание Digitimes.
Указанное число почти в два раза превышает аналогичный показатель у Xbox Series X. При этом за весь цикл своего существования (семь лет) поставки консоли PS4 достигли 110 млн копий.
Напомним, выход консолей нового поколения ожидается в декабре 2020 года. Даже примерные цены на PS5 и Xbox Series X пока не сообщаются.
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