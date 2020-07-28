Тбилиси, , 16:17 — REGNUM Из Грузии в Азербайджан в ближайшее время планируют эвакуировать более 250 человек. Об этом 28 июля сообщает агентство Report со ссылкой на азербайджанское посольство в Тбилиси.

Как рассказали дипломаты журналистам, к отправке готовятся 150 граждан Азербайджана и более 100 этнических азербайджанцев. Среди них есть граждане Грузии, России и один гражданин Турции.

Сообщается, что сегодня у желающих выехать в Азербайджан возьмут материал для тестирования на коронавирус. 29 июля должны быть известны результаты тестов, и те, у кого они будут отрицательными, смогут уехать в тот же день.

Для вывоза выходцев из Азербайджана подготовили четыре автобуса. Планируется, что они пересекут грузино-азербайджанскую границу через КПП «Красный мост» в 10:00 по местному времени (9:00 мск).

Стоит отметить, что после закрытия границ из Грузии в Азербайджан ранее были эвакуированы около 1 тыс. человек.

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