Москва, , 16:02 — REGNUM Новая вспышка эпидемии во Вьетнаме может указывать на появление куда более опасной инфекции, чем связанная с SARS-CoV-2. Об этом 28 июля заявил президент национального проекта «Здоровье нации», доктор медицинских наук Дмитрий Еделев на телеканале «Россия 24».

«Сейчас Вьетнам говорит о новом штамме, который гораздо более агрессивный. Это связано с тем, что порядка 50% больных требуют реанимационных мероприятий — это в 10 раз больше, чем нынешний вирус», — заявил Еделев.

«Нынешний вирус усреднённо требует всего 5% реанимационных мероприятий. Данный новый вирус требует порядка 50%. Поэтому Вьетнам сегодня говорит о новом штамме, гораздо более агрессивном», — указал он.

Накануне власти Вьетнама объявили о вспышке эпидемии новой, более агрессивной разновидности коронавируса, чем COVID-19. В приморском городе Дананге и ближайших провинциях заражены уже более 400 человек, при этом течение болезни значительно быстрее переходит в тяжелую стадию.

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