Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM Петербуржцы вновь превратились в амфибий на время грозы и ливней днем 28 июля. Штормовое предупреждение ранее объявило ГУ МЧС.

Как сообщают очевидцы, машины утопают на проезде, дублирующем проспект Стачек у Петергофского шоссе. Двигаться приходится крайне медленно, так как дороги не видно под толщей воды. Сам проспект Стачек оказался залит водой, как и проспект Маршала Казакова.

«Дренаж вообще не работает», — указывают горожане в соцсетях. «Так его для начала надо сделать. В смете, наверное, забит, да еще и, наверное, по бешеной цене», — рассуждают петербуржцы.

Не решилась проблема водостоков и под железнодорожным мостом на проспекте Народного Ополчения в районе МРЭО — припаркованные машины частично ушли под воду. «К сожалению, обещания депутатов [ЗакСа Алексея] Цивилева и [Дениса] Четырбока <…> так и остались обещаниями. Уже третий год они что-то говорят, но ничего не делают», — оповестил петербуржец Роман.

Страдают и пешеходы. На улице Лени Голикова жалуются, что не могут выйти из подъезда — все затопило. Перекресток с проспектом Ветеранов оказался непроходим — воды по колено. «Прямо у выхода из метро «Академическая» с канализационных люков потоком заливает все кругом», — объявил Владимир К. Он уточнил, что «потоком» течет не только вода, но и само содержимое канализации.

На проспекте Энгельса, 97, в новом ЖК «Ленинград» волнами коричневая вода хлещет из подземного паркинга. «Затоплено все полностью. <…> Ливневка не справляется», — пишут местные жители.

В Ленобласти дела обстоят не лучше, так, на Всеволожском проспекте затопило даже многофункциональный центр: в сети появилось видео, как сотрудники швабрами и ведрами пытаются вычерпать воду с пола.

Петербуржец Евгений П. предложил объяснить губернатору Александру Беглову, что «есть такие штуки, как ливневки, и их нужно периодически чистить».

Однако градоначальник уже должен быть в курсе: потопы в Петербурге летом случаются регулярно. В конце мая глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук доложил, что по итогам наводнений прошлого года было выявлено только 17 проблемных ливневок. Но даже из этого количества к тому моменту удалось привести в порядок меньше половины.

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Петербургский «Водоканал», в зоне ответственности которого находятся большинство из этих дефектных ливневок, направил 53 бригады на борьбу с последствиями ливня 28 июля.

Синоптики оповестили, что до 19:00 в городе будут идти сильные дожди и грозы. Основной фронт движется на Петербург из Новгородской области.

«В случае обильных осадков и образования скопления воды на проезжей части просим автомобилистов быть внимательными и по возможности избегать низких участков дороги под мостами и путепроводами, где вероятность возникновения подтопления наиболее велика», — указывают в «Водоканале».

Время работы бригад обещают продлить при необходимости. У персонала имеется водоотливная техника для быстрого извлечения посторонних предметов из амбразурных патрубков, дождевых колодцев и откачки дождевой воды в местах ее скопления после ливня. Кроме того, «Водоканал» запустил дополнительные насосы на станциях аэрации и снизил уровень стоков в коллекторах. Обещают использовать и передвижные насосные установки для работы «на проблемных адресах города».

Аварийные бригады комитета по благоустройству тоже отправились на срочную проверку дождеприемников, заявили в Смольном, из-за обрушившегося ливня. «Начавшийся днем сильный дождь, сопровождаемый грозами, будет идти до вечера вторника», — уточнили в ведомстве. Особое внимание бригады уделяют ликвидации застоев воды в зонах пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, включая станции метро. В случае подтопления дороги петербуржцев просят звонить в дежурную службу по телефону 314−60−13.

«В соответствии со сводом технических правил канализационные сети в Санкт-Петербурге проектируются, исходя из максимальной пропускной способности трубопровода при интенсивности выпадающих осадков не выше 7,2 мм за 20 мин. При выпадении осадков с большей интенсивностью, но не выше 15 мм за 20 мин, возникают локальные подтопления территорий, вода на которых через 20−30 минут после окончания дождя полностью сходит. При выпадении осадков с интенсивностью выше 15 мм за 20 мин возникает переполнение канализационной системы, которое вызывает подтопления улично-дорожной сети», — добавили в «Водоканале».

То, что происходило летом 2019 года в Петербурге, на предприятии считают «нерасчетными дождями» и «тропическими ливнями».

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