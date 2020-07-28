Ташкент, , 16:00 — REGNUM Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана пресекли деятельность террористической группы в Кашкадарьинской области, сообщили в пресс-службе СГБ.

Организатором группы оказался 52-летний местный житель, который уже отбывал наказание с 2004 по 2018 года за участие в террористической организации.

По данным СГБ, мужчина организовал группу, в которую вошли три сына подозреваемого, племянник, а также 11 местных жителей. Организатор призвал членов группы отправиться в Сирию и вступить в организацию «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, мужчина создал группы телеграмм, через которые пропагандировал экстремистские идеи. Правоохранительные органы установили, что по поручению лидера члены группировки планировали совершить грабеж.

Отмечается, что среди участников группы был один студент, один руководитель общества с ограниченной ответственностью и продавцы.

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