Москва, , 16:00 — REGNUM Недоумевающие пользователи «Яндекс.Диска» обнаружили, что на их персональных компьютерах появилось приложение для организации видеозвонков «Телемост». При этом они жаловались, что никакого разрешения на его установку не давали.

В службе поддержки «Яндекса» заявили, что добавляют «Телемост» в другие сервисы и приложения Яндекса, чтобы «видеосвязь стала доступнее».

«Возможности удалить «Телемост» пока нет, — подчеркнули в техподдержке. — Как временное решение — можно удалить ярлык с рабочего стола».

Читатель VC.ru Николай Шабалин пояснил, условия использования «Яндекс.Диска» предусматривают установку стороннего программного обеспечения, так что формально «Яндекс» прав и ничего не нарушал.