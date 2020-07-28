Москва, 28 июля 2020, 16:00 — REGNUM Недоумевающие пользователи «Яндекс.Диска» обнаружили, что на их персональных компьютерах появилось приложение для организации видеозвонков «Телемост». При этом они жаловались, что никакого разрешения на его установку не давали.
В службе поддержки «Яндекса» заявили, что добавляют «Телемост» в другие сервисы и приложения Яндекса, чтобы «видеосвязь стала доступнее».
Читатель VC.ru Николай Шабалин пояснил, условия использования «Яндекс.Диска» предусматривают установку стороннего программного обеспечения, так что формально «Яндекс» прав и ничего не нарушал.