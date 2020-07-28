Москва, , 15:59 — REGNUM В результате мутаций SARS-CoV-2 становится менее агрессивен, однако новую угрозу для человечества может создать коронавирус другого штамма. Об этом 28 июля заявил президент национального проекта «Здоровье нации», доктор медицинских наук Дмитрий Еделев на телеканале «Россия 24».

«Я хочу напомнить, что сейчас разные научные коллективы говорят о разном количестве штаммов данного вируса — от 100 до 148. То есть вирус достаточно быстро мутирует, но это всё-таки тот первый SARS-CoV-2, который к нам пришёл», — заявил Еделев.

«Здесь действительно мы видим в результате постепенной мутации снижение агрессивности», — указал он.

В то же время во Вьетнаме говорят о новом штамме, гораздо более агрессивном.

«Это связано с тем, что порядка 50% больных требуют реанимационных мероприятий — это в 10 раз больше, чем нынешний вирус», — указал Еделев.

Накануне власти Вьетнама объявили о вспышке эпидемии новой, более агрессивной разновидности коронавируса, чем COVID-19. В приморском городе Дананге и ближайших провинциях заражены уже более 400 человек, при этом течение болезни значительно быстрее переходит в тяжелую стадию.