Майкоп, , 15:59 — REGNUM Мусульманский праздник жертвоприношения Курбан-байрам, который в 2020 году выпадает на 31 июля (пятница), объявлен в Адыгее нерабочим днем. Соответствующий указ подписал глава республики Мурат Кумпилов.

Органам местного самоуправления и другим органам власти, руководителям организаций независимо от форм собственности рекомендовано предоставить работникам выходной день.

Между тем духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края сообщило, что из-за ситуации с коронавирусом в мечетях и на прилегающих к ним территориях коллективные молитвы в честь Курбан-байрам проводиться не будут. В религиозной организации призвали всех верующих отметить праздник в кругу семьи.