Челябинск, , 15:55 — REGNUM В Челябинской области гражданин Казахстана подозревается в попытке подкупить сотрудника таможни. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте.

Преступление произошло в Челябинске 23 июля. Следователи считают, что гражданин передал таможеннику 300 тысяч рублей в надежде добиться пропуска через Государственную границу трёх транспортных средств с обувью. Товар он пытался ввезти из Казахстана.

Сотрудник таможни не взял денег. Гражданин Казахстана стал фигурантом уголовного дела и отправлен в СИЗО.