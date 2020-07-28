Кемерово, , 15:51 — REGNUM В Кемеровской области заболеваемость острыми формами гепатита В за последние пять лет снизилась в 2,7 раз. Об этом сообщила главный областной специалист по инфекционным болезням Ольга Бородкина.

По словам Бородкиной, это произошло благодаря вакцинации.

«В 2015 году было зарегистрировано 19 случаев (0,7 на 100 000 населения), в 2019 — 7, (0,26 случаев на 100 000 населения), — уточнила она. — В настоящее время охват прививками детей до 17 лет у нас составляет 97−99%, продолжается активная вакцинация взрослых».

При этом Бородкина подчеркнула, что с вирусным гепатитом С ситуация иная.

«Вакцина от него до сих пор в мире не разработана. Основным методом профилактики является информирование населения о путях заражения и снижении поведенческих рисков. Результаты этой работы мы видим: за последние три года заболеваемость острым гепатитом С снизилась в Кузбассе в два раза. В 2017 году было выявлено десять пациентов (0,37 на 100 000 населения), в 2019 — 5 (0,37 на 100 000 населения)», — пояснила главный областной специалист по инфекционным болезням Кузбасса.

Также в регионе продолжает снижаться показатель заболеваемости хроническим гепатитом С: 2016 — 1302 случая (44,71 на 100 000 населения), 2019 — 1071 (40,05 на 100 000 населения).