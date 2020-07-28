Чебоксары, , 15:50 — REGNUM В Чувашии в рамках пандемии коронавируса переходят на второй этап снятия ограничений. Соответствующий указ подписал сегодня, 28 июля, врио главы республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Изменения внесены в указ «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики». Согласно документу, возобновляется работа автошкол и непродовольственных магазинов площадью до 800 кв. метров. Также откроются санаторно-курортные организации для реабилитации переболевших COVID-19 пациентов, а также имеющих хронические заболевания системы кровообращения, эндокринной системы и органов дыхания.

Кроме того, возобновляются тренировки членов спортивных сборных команд.

«При условии непревышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в помещении для занятий спортом (из расчёта 1 человек на 4 кв. метра», — говорится, в частности, в указе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала пандемии официально выявлено 6609 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3616 человек, то есть 54,7% от общего числа случаев заражения. Продолжают лечение 2942 пациента с коронавирусом. Во время пандемии умер 51 человек.

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