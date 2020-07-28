Уфа, , 15:55 — REGNUM 33 участника единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии получили 100 баллов в Башкирии. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба республиканского министерства образования и науки.

По сообщению пресс-службы ведомства, единый государственный экзамен по химии, который сдавали 3444 человек, прошел в Башкирии 16 июля. В итоге 33 его участника получили по 100 баллов. При этом 81 балл и выше набрали 499 человек. А средний тестовый балл в текущем году составил 56,6.

Отмечается, что стали известны и итоги единого государственного экзамена по обществознанию, который проходил в Башкирии 16 июля. Его сдавали 5912 человек. В итоге один человек набрал 100 баллов, а 485 участников ЕГЭ набрали 81 балл и выше. При этом средний тестовый балл в текущем году составил 55,1.

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