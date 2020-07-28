Тбилиси, , 16:06 — REGNUM В марте и апреле, когда в Грузии были пиковые значения по распространению коронавируса, в стране вдвое реже стали обращаться за лечением от гепатита С. Об этом 28 июля рассказал глава тбилисской инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе в эфире «Общественного телевидения».

«Мы посчитали, и в марте-апреле, когда в Грузии был пик коронавируса, всего включились 1,2 тысячи человек. То есть количество людей, включенных в программу гепатита С, стало вдвое меньше», — сказал Церцвадзе.

Он добавил, что гепатит С, если болезнь не вызвала цирроз печени, не увеличивает риск заразиться коронавирусом или умереть от COVID-19.

Напомним, в Грузии с 2014 года запущена программа по предоставлению бесплатного лечения всем от гепатита С. По госпрограмме в стране вылечились около 65 тыс. человек.

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