Москва, , 15:43 — REGNUM Три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали завоевали российские школьники на Европейской олимпиаде по физике.

Первенство проходило в дистанционном формате. Золотые медали получили Покровский Максим (школа №1589, Москва), Бугрова Алиса (Физтех-лицей им. П. Л. Капицы, Москва), Емельянова Татьяна (школа №2007, Москва).

Серебряную медаль получил Оксаниченко Федор (Физико-техническая школа им. Ж. И. Алферова, Санкт-Петербург). Бронзовую медаль получил Москалев Никита (Кировский физико-математический лицей). В соревновании участвовали школьники из более чем 50 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ученик 11-го класса из города Сатка Челябинской области стал победителем 54-й Международной Менделеевской олимпиады по химии. Молодой человек занял абсолютное первое место и показал уникальный результат. Всего российские школьники завоевали в ходе Менделеевской олимпиады восемь золотых медалей.

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