Полтава, Украина, , 15:50 — REGNUM Беглый Роман Скрипник, которого подозревают в угоне автомобиля и захвате заложника в Полтавской области Украины, имеет навыки выживания в экстремальных условиях. Об этом сообщили 28 июля в пресс-службе Национальной полиции региона.

Полицейские рассказали, почему не могут поймать подозреваемого уже более пяти суток.

«Работу полицейских и нацгвардейцев затрудняют персональные навыки разыскиваемого и специфика природного ландшафта Миргородского района… В частности, полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что у Скрипника наблюдаются проблемы с психикой на фоне употребления наркотиков, а также призвали жителей области быть осторожными и не контактировать с незнакомцами.

Напомним, бывшего участника гражданской войны в Донбассе подозревают в захвате заложника. После того, как мужчине удалось покинуть город, он отпустил захваченного сотрудника полиции и подался в бега.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине продолжаются безуспешные поиски сбежавшего злоумышленника