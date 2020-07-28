Полтава, Украина, 28 июля 2020, 15:50 — REGNUM Беглый Роман Скрипник, которого подозревают в угоне автомобиля и захвате заложника в Полтавской области Украины, имеет навыки выживания в экстремальных условиях. Об этом сообщили 28 июля в пресс-службе Национальной полиции региона.
Полицейские рассказали, почему не могут поймать подозреваемого уже более пяти суток.
В ведомстве отметили, что у Скрипника наблюдаются проблемы с психикой на фоне употребления наркотиков, а также призвали жителей области быть осторожными и не контактировать с незнакомцами.
Напомним, бывшего участника гражданской войны в Донбассе подозревают в захвате заложника. После того, как мужчине удалось покинуть город, он отпустил захваченного сотрудника полиции и подался в бега.
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