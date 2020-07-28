Москва, , 15:38 — REGNUM Советник глав Роскосмоса Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, отказался от сотрудничества со следствием, сообщает 28 июля ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

По его словам, следователь предложил Сафронову заключить сделку, согласно которой необходимо было признать вину. Это позволило бы получить не более двух третей от максимально возможного срока, или 10 лет. «Это было озвучено еще 13 июля. Сафронов от этого предложения отказался», — сказал Павлов.

Ранее издание The Insider со ссылкой на адвоката Ивана Павлова сообщило, что ФСБ предложило Ивану Сафронову пойти на сделку со следствием и назвать имена своих источников.

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокат: ФСБ не проводит с Сафроновым новых следственных действий