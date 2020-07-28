Тбилиси, , 15:36 — REGNUM Большинство населения Грузии верит в искусственное происхождение коронавируса, констатирует американская организация NDI по итогам исследования общественного мнения, проведенного в стране по ее заказу в конце июня текущего года.

На вопрос, как появился коронавирус, только 13% опрошенных выбрали ответ, что он появился естественным путем. По мнению 30%, вирус был создан в лаборатории и умышленно и целенаправленно распространен по миру. 22% также считают, что коронавирус был создан лабораторным путем, но его утечка произошла случайно. А 3% ответили, что вируса вообще не существует. Еще 32% респондентов заявили, что не знают ответа на этот вопрос.

В том, что масштабы распространения коронавируса в Грузии сравнительно низкие, 73% опрошенных видят заслугу правительства и врачей. 17% списывают такую ситуацию на грузинскую генетику и заслуги религии. 6% не согласны ни с одной из этих версий, а 4% ответа на вопрос не знали.