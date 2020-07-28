Нальчик, , 15:35 — REGNUM В Кабардино-Балкарии появится новый платежный инструмент «Единая карта жителя Кабардино-Балкарской Республики». Договор о ее внедрении заключило правительство субъекта и АО «Национальная система платежных карт», сообщили 28 июля в министерстве экономики региона.

Целью создания единой карты является упрощение для жителей республики «процессов получения различных бюджетных выплат, социальных сервисов и услуг». Так прокомментировал нововведение председатель правительства Кабардино-Балкарии Алий Мусуков.

По его словам, власти региона уделяют особое внимание развитию цифровой экономики и внедрению цифровизации в различные сферы деятельности, поэтому «сотрудничество с «Национальной системой платежных карт» станет логичным продолжением реализуемых в этом направлении региональных проектов».