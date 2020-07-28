Москва, , 15:35 — REGNUM Утверждения, появившиеся в ряде СМИ о том, что в Москве у каждого второго заболевшего ОРВИ выявляют свиной грипп, являются ложными и не соответствующими действительности. Об этом заявили 28 июля в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

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«На данный момент эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойная, уровень заболеваемости соответствует сезону года», — подчеркнули в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве.

В ведомстве отметили, что показатели заболеваемости ОРВИ на текущей неделе ниже показателя на аналогичной неделе предыдущего 2019 года на 38% и ниже эпидпорога по совокупному населению на 42%. Более того, в городе с начала текущего сезона ни одного лабораторно подтверждённого случая гриппа, в том числе вызванного вирусом гриппа А/H1N1/ (свиного гриппа), не зарегистрировано.

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В Роспотребнадзоре также указали на то, что начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Москве Нонна Фомкина, на слова которые ссылается пресса, в настоящее время в управлении не работает.

Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на главу отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Москве Нонну Фомкину заявили, что в столице 50% случаев ОРВИ— это свиной грипп. По словам её словам, это заболевание диагностируют у каждого второго москвича с ОРВИ.