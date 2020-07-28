Самара, , 15:53 — REGNUM Дорогу Самара — Тольятти — Сызрань планируют сделать «умной» в Самарской области. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, Самарская область была включена в число субъектов РФ, которые получат средства федерального бюджета для внедрения интеллектуальных транспортных систем. Данные работы будут проходить в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Отмечается, что в этой связи в регионе начали разрабатывать документы транспортного планирования и проект создания и внедрения элементов интеллектуальной транспортной системы.

Согласно плану, «умной» станет автодорога Самара — Тольятти — Сызрань, протяженностью 200 км. В настоящее время система «Умной дорожной сети» в тестовом режиме работает на небольшом участке дублера Московского шоссе.

Сообщается, что сигнал от «умной дороги» будет поступать на приемник, установленный в автотранспортном средстве.

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