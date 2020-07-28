Абуджа, , 15:42 — REGNUM Выпускники средних школ Нигерии смогут возобновить занятия уже на следующей неделе. Об этом передаёт ВВС Africa со ссылкой на заявление министерства образования Нигерии.

В соответствии с заявлением, занятия возобновятся 4 августа, и затем школьники будут сдавать единый западноафриканский экзамен, начиная с 17 августа.

Западноафриканские экзамены — это тесты после окончания школы, которые сдают учащиеся из пяти англоязычных стран (Гана, Сьерра-Леоне, Гамбия, Нигерия и Либерия).

Выпускники последних курсов в Гане, Сьерра-Леоне, Либерии и Гамбии уже приступили к занятиям в школе и к подготовке к экзаменам.