Москва, , 15:29 — REGNUM Инициатива Минфина о конфискации средств граждан в Пенсионный фонд РФ, если ее рассматривать в теории, хороша и направлена на благие цели, однако на практике ее реализация может ударить вовсе не по тем, на кого она направлена, а по карманам простых гражданам, у которых есть хоть какие-то сбережения, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

«Пока не все детали прояснили, к примеру, до сих пор нет информации о том, кто именно будет осуществлять проверки в отношении законности получения денежных средств и какова будет минимальная сумма, попадающая под подозрение.

Сейчас остается только надеяться на то, что если данный законопроект все же получит развитие, то законодатели смогут четко прописать у кого, по каким критериям и на каких основаниях можно будет конфисковывать денежные средства.

Очень хочется верить, что не повторится ситуация, которая связана с другим законодательным актом, а именно с ФЗ 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Формулировки положений данного закона настолько пространны и обтекаемы, что разобраться в том, есть ли у финансовой организации реальные причины для блокировки счета предпринимателя или нет, практически невозможно.

На практике «подозрительной» может показаться практически любая операция, если руководствоваться положениями закона. Отметим, что, когда этот документ принимали, цели у законодателей были также самые благие — борьба с отмыванием денег, но в реальности страдать от него начали рядовые предприниматели, особенно малый и средний бизнес, который в нашей стране на грани вымирания.

Так, по статистике около 20% всех блокировок счетов совершается контролирующими органами, при этом примерно в 15% случаев банки блокируют счета без объяснения причин. Для малого бизнеса это серьезное испытание на прочность. Некоторые компании даже вынуждены закрываться по этой причине, потому что расчетный счет — основной инструмент бизнеса.

Таким образом, главное опасение в том, что новый законопроект может быть построен по аналогии с ФЗ 115. Контролировать «подозрительные» доходы будут финансовые организации, больше некому. В нынешних условиях государство вряд ли найдет деньги для финансирования отдельной структуры, которая будет этим заниматься. Скорее всего, контролировать они будут так же «хорошо», как это сейчас происходит с бизнесом. В этом случае не стоит исключать неправомерных списаний и конфискаций без объяснения причин.

Поэтому, самое главное, что должно быть в итоговом варианте закона, если он появится — ответственность за неправомерные конфискации, в виде ощутимых штрафов для контролирующих организаций. Именно в таком случае удастся избежать большинства ошибок или злоупотреблений.

Отметим, что согласно ФЗ 115 никаких санкций за блокировки, которые в итоге оказались неправомерными, не предусмотрено. Поэтому сейчас распространена практика, когда банки «на всякий случай» блокируют все, а потом начинают разбираться. В свою очередь этот процесс может тянуться месяцами.

Если же оказывается, что финансовая организация была «не права», даже приносить извинения никто не будет, не говоря уже о возмещении каких-то потерь, к которым привела подобная блокировка», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минфине РФ предложил конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать.

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