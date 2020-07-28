Махачкала, , 15:30 — REGNUM Группа наркоторговцев, в том числе занимавшаяся контрабандой запрещенных веществ, задержана в Дагестане. Против членов банды возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 28 июля в пресс-службе главного управления МВД России по республике.

По данным полиции, семеро жителей города Дербента незаконно поставляли в Дагестан из соседнего государства опий и марихуану, а затем продавали эти наркотики на территории республики.

Отмечается, что в течение шести месяцев — с февраля по июль текущего года — стражи порядка проводили проверочные закупки наркотиков у фигурантов для установления всех подозреваемых. Так, правоохранители приобрели у сбытчиков «товар» на сумму более 300 тыс. рублей.

В результате предполагаемые преступники были задержаны. У них изъяли свыше 3,5 кг опия и более 1,5 кг марихуаны. Со слов подозреваемых, прибыль от реализации изъятых наркотиков составила бы не менее 5 млн рублей.