Лондон, , 15:28 — REGNUM Вторая волна эпидемии коронавируса накрывает Европу, об этом говорит ряд признаков, заявил 28 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News.

Он призвал абсолютно честно смотреть на происходящее в европейских странах, а также назвал необходимым двухнедельный карантин для тех, кто прибывает из Испании.

«Я боюсь, что в некоторых местах мы начинаем видеть признаки второй волны пандемии», — сказал Джонсон.

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