Магас, , 15:23 — REGNUM Число жителей Ингушетии, госпитализированных с диагнозом COVID-19, составляет 68 человек. Состояние 27 из них — тяжелое, они находятся в реанимации. Три пациента подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили 28 июля в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

На домашнем лечении находится 201 человек, у которых болезнь протекает относительно удовлетворительно. К настоящему дню на COVID-19 в Ингушетии сделано 42 970 скрининговых исследований. Диагноз подтвержден у 3620 человек, в том числе у 15 из них в течение прошедших суток.

Число выздоровевших за эти же сутки почти в три раза больше — 43. А общее количество тех, кто смог справиться с болезнью, достигло 2860 человек.