Бейрут, , 15:26 — REGNUM Решение о новом введении на территории Ливана режима чрезвычайной ситуации (ЧС), связанного с ростом выявляемого числа новых случаев заражения коронавирусом, принял высший совет по безопасности страны во главе с президентом Мишелем Ауном. Об этом 28 июля сообщается в заявлении пресс-службы президента страны.

«Высший совет по безопасности сегодня днем направил предложение кабинету министров возобновить режим гражданской мобилизации начиная с 3 августа и по 30 августа включительно», — приводит РИА Новости текст документа.

При этом также указывается, что в рамках мер по борьбе с пандемией высшим советом по безопасности страны принято решение о частичном закрытии Ливана с 28 июля и полном, сроком на пять дней, с 30 июля. Затем, 4 и 5 августа стран снова будет открыта, а потом — снова закрыта ещё на пять дней.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время на территории Ливана выявлено в общей сложности 3882 заразившихся коронавирусом.