Москва, , 15:16 — REGNUM Мещанский суд Москвы арестовал координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова на 10 суток за организацию акций в поддержку митингов в Хабаровске, об этом 28 июля ТАСС сообщили в суде.

Сергей Удальцов Владимир Беляев © ИА Красная Весна

Отмечается, что суд признал Удальцова виновным в «организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке и назначил ему наказание в виде ареста на 10 суток».

Отметим, 25 июля в Москве задержали несколько участников акций в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, Удальцов освещал эту акцию в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил на своей странице в Facebook, что проведение 4 июля митинга, посвящённого результатам голосования по поправкам к Конституции РФ, согласовано со столичными властями. Однако власти Москвы отказали в проведении митинга.

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