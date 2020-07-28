Стокгольм, , 15:24 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на два человека. Такие данные 28 июля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 28 июля сообщила шведская газета Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 702 человека. Количество выявленных зараженных составляет 79 395 человек. За сутки было выявлено 99 новых случаев заражения.

По состоянию на 28 июля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 46 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 506 человек.