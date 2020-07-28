Екатеринбург, , 15:22 — REGNUM Создавать точки притяжения в условиях продолжающейся пандемии COVID-19 — не лучшая идея, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

Главу региона спросили, почему он не отменяет запрет на работу торговых центров. По словам губернатора, пока в регионе фиксируется более 200 случаев заражения коронавирусом, нельзя допустить скопления людей в ТЦ.

«Создавать дополнительные точки притяжения — не самая хорошая идея», — написал Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, действующие ограничительные меры действуют в регионе по 3 августа 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области подтвердили ещё три смерти от COVID-19