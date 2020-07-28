Саратов, , 15:30 — REGNUM В Саратовской области с начала пандемии скончались 56 пациентов. Еще об одном смертельном случае рассказали в региональном министерстве здравоохранения во вторник, 28 июля.

Скончавшийся — 73-летний мужчина. У пациента диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию в тяжелой формой. Также имелись несколько сопутствующих заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия. Больного перевели на искусственную вентиляцию легких, но из-за значительного поражения легких спасти пациента не удалось.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области по состоянию на 28 июля коронавирус выявили у 9111 человек, за сутки положительные тесты получили еще 96 пациентов, из них 93 — жители Саратова. Выздоровели с начала пандемии 5369 человек, скончались 55 пациентов.

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