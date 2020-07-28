Владикавказ, , 15:12 — REGNUM В Северной Осетии за последние недели число новых пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, ежедневно увеличивается на 15−18 человек. Численность выздоровевших за эти же дни росла незначительно. И вот сегодня, 28 июля, по данным федерального оперативного штаба, лиц, избавившихся от болезни, стало сразу на 31 больше.

Между тем общее число активных больных в настоящее время все еще превышает полтысячи человек — 526, сообщили в минздраве региона. В стационарах лечатся 40 пациентов, у которых диагноз COVID-19 подтвержден лабораторно. Общее число госпитализированных составляет 245 пациентов. Из них в реанимации находится 31 человек, подключены к аппаратам ИВЛ 16 пациентов.

Общее количество жителей РСО-Алании с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 4517 человек, выздоровело за все время 3924 из них.