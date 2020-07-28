Париж, 28 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память борца за права женщин и адвоката Жизель Халими. Соответствующее заявление глава Елисейского дворца опубликовал 28 июля на своей странице в Twitter.
Память правозащитницы почтил и бывший французский лидер Франсуа Олланд. По его словам, Халими неутомимо служила делу женщин и, следовательно, делу Республики.
Напомним, в 1970-х годах Халими создала феминистскую группу Choisir, в цели которой входило защита женщин, подписавших Манифест 343. Этот документ, оставленный Симоной де Бовуар, требовал декриминализации абортов.