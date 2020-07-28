Париж, , 15:11 — REGNUM Адвокат и французский политический деятель Жизель Халими, посвятившая свою жизнь делу женщин и праву на аборт, скончалась на следующий день после 93-го дня рождения, передает BFM TV.

«Она умерла в безмятежности в Париже. Она изо всех сил пыталась достичь своего 93-го дня рождения», — заявил один из трех её сыновей, Эммануэль Фо, полагая, что его мать «имела хорошую жизнь».

Напомним, Жизель Халими родилась в скромной семье в июле 1927 года в Тунисе. Будучи преданным адвокатом, она стала известна, в частности, во время знакового судебного процесса 1972 года, где она защищала несовершеннолетнюю девушку, которую судили за аборт после изнасилования. Она добилась освобождения молодой женщины.