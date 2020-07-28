Москва, 28 июля 2020, 15:07 — REGNUM Начались работы по реконструкции футбольного стадиона «Торпедо» им. Эдуарда Стрельцова в Москве, сообщили 28 июля в пресс-службе Стройкомплекса столицы.
В информации отметили, что в минувшие выходные на стадионе прошла церемония прощания со стадионом. Состоялся футбольный матч фанатов клуба.
«Конструкции арены будут демонтированы. На этом месте построят новый современный стадион с крытыми трибунами и открытым полем. Вместимость «Торпедо» увеличится с 13 до 15 тысяч человек», — говорится в информации.
Обновлённый стадион будет соответствовать требованиям РФС и УЕФА.