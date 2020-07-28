Минск, , 15:08 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 115 и достигло 67 366. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

«Зарегистрированы 67 366 человек с положительным тестом (на коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за это же время в республике было зафиксировано пять скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 543.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 60 699 человек вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 1 270 082 теста на SARS-CoV-2.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных в Румынии случаев заражения коронавирусной инфекцией за истекшие 24 часа возросло на 1151 и превысило 47 тысяч.