Москва, , 15:00 — REGNUM В России антитела к коронавируса находят у 20−25% пациентов, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что антитела к коронавирусу сейчас — один из самых востребованных тестов.

«Конечно, каждый надеется, что результат будет положительным. Но, по статистике, мы находим антитела у 20−25% пациентов», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Рсопотребнадзора Анна Попова сообщила, что в настоящее время в России зарегистрировано 118 тестовых систем, предназначенных для проведения анализов на коронавирусную инфекцию, свыше 50 из которых российского производства.

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