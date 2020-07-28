Тбилиси, , 14:59 — REGNUM Самым распространенным среди населения иностранным языком в Грузии остается русский язык, которым свободно или на среднем уровне владеет почти 79% населения, говорится в отчете об исследованиях общественного мнения, обнародованных грузинским офисом NDI 28 июля.

В частности, на просьбу оценить уровень знания русского языка 24% респондентов заявили, что знают его на высоком уровне, 45% — на среднем уровне, 23% — на начальном уровне, а 8% — не имели достаточных знаний.

Согласно этому же опросу, английским языком на высоком уровне владеют лишь 8% респондентов, на среднем уровне — 19%, столько же знают его на начальном уровне, 52% ответили, что не имеют достаточных знаний, в 3% не знали языка вообще.

Соответственно, турецким языком на высшем уровне владеют 2% респондентов, на среднем — 6%, на начальном — 6%, не имеют достаточных знаний 80%, а вообще не знают 5%.

Что касается грузинского языка, опрос на его знание был проведен среди негрузиноязычного населения. 14% респондентов ответили, что знают язык на среднем уровне, 50% — на начальном, а 37% не имели достаточных знаний.