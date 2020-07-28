Смоленск, , 14:58 — REGNUM Начало учебного года смоленские школьники встретят за партами, однако учиться смогут при целом ряде ограничений. В числе условий начала очных занятий — обеспечение учебных учреждений бактерицидными лампами, термометрами, санитайзерами для рук. Об этом, как сообщили 28 июля в пресс-службе администрации региона, рассказала на совещании у главы региона вице-губернатор Вита Хомутова.

«Школы переведены на работу, можно сказать, в новом формате. Например, перемещение детей по школе должно быть минимальным, то есть, ребята из одного класса будут находиться преимущественно в одном кабинете, выход из которого возможен для обучения по тем предметам, которые этого требуют, например, физкультура, музыка, химия и пр. Новые правила отменяют группы продленного дня. Основная проблема заключается в том, что все учебные заведения необходимо обеспечить медицинскими средствами индивидуальной защиты: бактерицидными лампами, термометрами, санитайзерами для рук и так далее», — уточнила Хомутова.

Губернатор Алексей Островский сообщил, что даст поручение решить проблему с обеспечением школ средствами дезинфекции и индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Смоленской области, как и во всех российских регионах, четвёртую четверть школьники учились дистанционно. Решение было принято в связи с пандемией коронавируса