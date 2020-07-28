Смоленск, 28 июля 2020, 14:58 — REGNUM Начало учебного года смоленские школьники встретят за партами, однако учиться смогут при целом ряде ограничений. В числе условий начала очных занятий — обеспечение учебных учреждений бактерицидными лампами, термометрами, санитайзерами для рук. Об этом, как сообщили 28 июля в пресс-службе администрации региона, рассказала на совещании у главы региона вице-губернатор Вита Хомутова.
Губернатор Алексей Островский сообщил, что даст поручение решить проблему с обеспечением школ средствами дезинфекции и индивидуальной защиты.
Как сообщало ИА REGNUM, в Смоленской области, как и во всех российских регионах, четвёртую четверть школьники учились дистанционно. Решение было принято в связи с пандемией коронавируса