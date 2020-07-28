Тбилиси, , 14:57 — REGNUM От вакцинации против коронавируса почти половина населения Грузии может отказаться, говорится в отчете об исследованиях общественного мнения, обнародованных грузинским офисом NDI 28 июля.

На вопрос, сделали бы они прививку от коронавируса в случае наличия вакцины, 46% опрошенных дали отрицательный ответ, 38% заявили, что сделают прививку, а 15% не знали ответа на этот вопрос.

При этом, 80% респондентов все еще волнуются, что они сами или их близкие могут заразиться коронавирусом. В том числе, 35% заявили, что очень волнуются, 45% — «более или менее волнуются», а 19% заявили, что совсем не волнуются.