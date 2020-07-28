Красногорск, , 14:56 — REGNUM В Московской области на ВИЧ-инфекцию проверились свыше 740 тыс. жителей за первые шесть месяцев 2020 года. Об этом 20 июля сообщили в минздраве Подмосковья.

В ведомстве отметили, что из-за неблагоприятной обстановки, связанной с распространением коронавируса, жители реже посещали медицинские организации. Однако потребность в диагностике ВИЧ осталась.

«Мы приглашаем жителей сдать тест на ВИЧ быстро и бесплатно в наших кабинетах тестирования, работающих в городских поликлиниках», — сказал главный врач Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александра Пронина.

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