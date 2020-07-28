Тбилиси, , 15:06 — REGNUM Большинство опрошенных жителей Грузии заявили, что поддерживают вхождение страны в Евросоюз и НАТО. Об этом говорится в исследовании, опубликованном 28 июля фондом из США «Национальный демократический институт».

По результатам опроса, 76% респондентов высказались положительно о курсе на вступление Грузии в Евросоюз, а 8% высказались против. Вхождение в НАТО поддержали 69% опрошенных, против этого — 11%.

Кроме того, на вопрос о том, какой курс лучше для Грузии, 59% респондентов заявили, что лучше двигаться в сторону европейской или евроатлантической интеграции. 11% сказали, что больше пользы будет, если грузинские власти улучшат отношения с Россией.

Опрос проведен по заказу правительства Великобритании. 1550 респондентов были опрошены с 26 по 30 июня.

Напомним, что торговый оборот Грузии с Россией больше, чем со странами Евросоюза или США.