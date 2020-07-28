Тбилиси, , 14:55 — REGNUM Работу лаборатории имени Лугара в Грузии позитивно оценили 66% респондентов, опрошенных в ходе исследований общественного мнения, проведенных по заказу американской организации NDI в июне текущего года. Об этом говорится в исследованиях, обнародованных грузинским офисом NDI 28 июля.

«Лаборатория имени Лугара, которая была частым объектом дезинформационных нападок, заслужила позитивную оценку большинства населения. 66% граждан считают, что лаборатория Лугара помешала распространению коронавируса в Грузии», — говорится в отчете об исследованиях.

Очередные исследования были проведены по заказу NDI в период с 26 по 30 июня методом телефонного опроса, и за этот период было опрошено 1550 респондентов.

Напомним, что лаборатория имени Лугара была основана в Тбилиси на выделенное США финансирование в рамках программы обеспечения биобезопасности, а несколько лет назад перешла в полную собственность правительства Грузии и финансируется из госбюджета. В России с опасением относятся к деятельности этой лаборатории и не исключают, что она может использоваться для распространения вредоносных микроорганизмов и различных заразных заболеваний. В Грузии категорически опровергают подобные предположения и со своей стороны предлагают российским экспертам посетить объект и ознакомиться с его деятельностью.